Vakıfbank’tan kimlik kartıyla anında işlem

Vakıfbank, sektörde bir ilki daha gerçekleştirdi. Müşterilerinin internet bankacılığını kullanmak için artık şubeye gitmesine ya da çağrı merkezini aramasına gerek yok.Vakıfbank Mobil ve internet bankacılığına kayıt olmak ya da yeni şifre almak isteyenler, NFC (Near Field Communication) özellikli cihazlarından Vakıfbank Mobil üzerinden yeni çipli kimlik kartlarını okutarak işlemlerini tamamlayabiliyor. Kredi kartı ya da bankomat kartı olmayanlar Vakıfbank Mobil'i telefonlarına yükleyerek işlemlerini hızlı ve bir güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, "Dijital kolaylaştırır" yaklaşımıyla her geçen gün müşterilerine yenilikler sunduklarını belirterek, "Yeni nesil çipli kimlik kartlarıyla VakıfBank Mobil üzerinden aktivasyon yapmaya imkân sağlayan yeni uygulamamız ile de müşterilerimizin şubeye gitmeden, çağrı merkezini aramadan işlem yapabilir" dedi.