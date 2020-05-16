İşadamı Aykut Büyükekşi hakkında FETÖ davası

FLO markasını bünyesinde bulunduran Ziylan Ayakkkabıcılık'ın Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Büyükekşi hakkında 'Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak' suçundan iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Büyükekşi'nin örgütün kontrolünde kurulduğu ve yönetildiği tespit edilerek KHK ile kapatılan İhracatçı ve Sanayici İş Adamları Derneği'nin (İHSANDER) kurucularından olduğu, derneğin 29 Aralık 2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısına yönetim kurulu başkanı olarak katıldığı kaydedildi.Yine şüphelinin FETÖ kontrolündeki TUSKON'un firari başkanı Rızanur Meral tarafından verilen Marmara İş Hayatı Dernekleri Federasyonu'ndan başkan vekilliği, saymanlık, asil ve yedek üyelik görevlerinde bulunduğu belirtildi. Şüphelinin, örgüte müzahir eğitim kurumlarından Hisar Eğitim Turizm Sanayi Dış Ticaret A.Ş. ve Fetih Öğretim İşletmeleri A.Ş. unvanlı şirketlerde ortaklıklarının olduğu ve bu şirketlerde yöneticilik yaptığı kaydedildi. Şüpheli Aykut Büyükekşi'nin 1 Mart 2014 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) 5. Olağan Genel Kurulu'na katıldığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Aykut Büyükekşi'nin FETÖ'nün ana çatı soruşturması kapsamındaki tepe yöneticileri Halit Esendir, Hamdullah Bayram Öztürk ve Mustafa Muhammet Günay ile 2007- 2011 yılları arasında irtibatının tespit edildiği belirtildi. İddianamede, şüpheli ile ilgili ihbarda bulunan bir şahıs, Aykut Büyükekşi'nin örgüt yöneticilerinden ve örgütün de gizli kasası olduğu, kurban, burs ve hibeleri örgüte ilettiği, cemaatten kendisine istihbarat akışı olduğunu ve Zaman Gazetesi vasıtasıyla gerçeğe aykırı haberler yaptırdığını ileri sürdü. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir başka şüphelinin ise ifadesinde, "Benim buradaki görevim İstanbul Başakşehir adı verilen bir bölgede bulunan esnaf ve işadamlarından himmet ve burs adı altında para toplamak idi" dedi. Şüpheli Büyükekşi ifadesinde, derneklerin o dönemde terörle irtibatını bilmediğini, öğrendiğinde ise istifa ettiğini söyledi.FETÖ kapsamında beyanlarda bulunan bir tanık, 17/25 Aralık'tan sonra dershane kapatması gündeme gelince Ertuğrul isimli eyalet imamı, bölge imamlarına tüm esnafın Hüseyin Bulut Yurdu'nda toplandıklarını kaydetti. Burada konuşmalar sırasında Aykut Büyükekşi'nin Ertuğrul'dan söz isteyerek 'Madem gün birlik günü, dava günü ise' deyip cebinden bir deste para çıkararak halının üzerine serptiğini, devam eden yurt inşaatı için de 'bana uğrayın' dediğini belirtti. Yine MASAK tespitlerinde Aykut Büyükekşi'nin ortağı olduğu Prizma Eğitim adlı şirketin iki çalışanının ABD'de kurulu bazı kuruluşların Türkiye'de açılan hesaplarına para transfer ettiklerinin tespit edildiği anlatıldı.