Yüksek faize BDDK’dan 19.6 milyon TL ceza

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) bireysel ve ticari müşterilerin şikâyetleri üzerine 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin lira ceza kesildiğini açıkladı. Kesilen cezalarda öne çıkan ise yüksek faiz oldu. Yıllık bileşik faiz oranından öteleme veya yapılandırmalarla pandemi süresince müşteri aleyhine ek faiz yükü ile geri dönen uygulamalar belirlendi. Bankacılık sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yapılandırmalarda piyasa rayicinin çok üzerinde faiz oranları ve masraf tekliflerine idari para cezaları uygulandı.Kurum, 20 Mart 2020 tarihli talimatında kredi limiti olan firmaların, likidite ve nakit ihtiyacına yönelik taleplerinin hızlıca karşılanmasını istemişti.