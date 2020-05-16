Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi başvuruları: 10 bin TL, 6 ay geri ödemesiz Ziraat destek kredisi başvuru sonucu takibi nasıl yapılır?

Corona virüsü sürecinde, salgının sağlık alanındaki etkilerinin yanı sıra ekonomik alanda da ciddi etkileri oluyor. Bu etkileri en düşük seviyeye indirmek için üç kamu bankası olan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından 6 ay geri ödemesiz bireysel temel ihtiyaç destek kredisi veriliyor. Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi başvuru ve takibi için en çok tercih edilen banka olarak karşımıza çıkıyor. Peki, 6 ay geri ödemesiz ve 10000 TL'ye kadar Ziraat Bankası destek kredisi başvuru takibi nasıl yapılır? Haberimizde, bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu ve başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır soruları yer almaktadır.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURUSU YAPMA VE SORGULAMA EKRANI!

Başvuru formu doldurarak süreci tamamlayan ve bankadan SMS ile haber bekleyen vatandaşlar için heyecanlı geri sayım sürüyor!

İşte, 10 bin TL Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisi başvuru formu, şartları ve kredi başvuru sorgulama linki hakkındaki bilgileri…