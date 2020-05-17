Borsada Karadeniz Fırtınası

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve haziran ayında tekrar oynatılarak tamamlanması planlanan Süper Lig'in lideri olan Trabzonspor, ezeli rakipleri olan üç büyük İstanbul takımını borsa liginde de geride bıraktı.

HİSSE SENEDİ UÇTU

15 Mayıs 2020 itibarıyla Trabzonspor'un borsadaki hisseleri son bir yılda yüzde 461.1 yükseldi. Bu dönemde Beşiktaş yüzde 38, Fenerbahçe yüzde 34, Galatasaray ise yüzde 29 prim yaptı. Trabzonspor hisseleri 2020'de yüzde 135 yükselirken, aynı dönemde Fenerbahçe yüzde 31, Beşiktaş yüzde 15 değer kaybetti. Galatasaray hisseleri de bu yıl yüzde 22 prim yaptı.

FENERBAHÇE'Yİ GEÇTİ

Hisse senedindeki bu hızlı yükselişin sonucu, Trabzonspor piyasa değerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı geride bıraktı. Piyasa değerinde Galatasaray 1.3 milyar TL ile ilk sırada yer alırken, Trabzonspor 1.2 milyar TL ile dördüncülükten ikinciliğe yükseldi.

EN YÜKSEK KARI ELDE ETTİ

Trabzonspor spor kulüplerinin şubat sonunda biten 9 aylık mali tablolarında en yüksek karı elde eden kulüp oldu. Trabzonspor 23.2 milyon TL net kar açıklarken, Beşiktaş 246 milyon TL zarar etti. Fenerbahçe'nin zararı 38.9 milyon lira oldu. Galatasaray 4 milyon TL kar açıkladı.

EN AZ BORÇ ARTIŞI

Yeni yönetimle birlikte kendi özkaynaklarına dönen Trabzonspor, borcu en az artan kulüp oldu. 9 aylık bilançolar itibarıyla son bir yılda Trabzonspor'un borcu yüzde 6.5 artarak 1 milyar 114 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde Beşiktaş'ın borcu yüzde 40 artarak 2 milyar 468 milyon liraya yükseldi. Fener'in borcu yüzde 16.5 artarak 2 milyar 812 milyon liraya, Galatasaray'ın borcu ise yüzde 35.4 artarak 2 milyar 46 milyona ulaştı.

EN HIZLI GELİR ARTIŞI

Trabzonspor son 1 yılda gelirini en fazla artıran kulüp oldu. 9 aylık bilanço itibarıyla son bir yılda Trabzon'un geliri yüzde 41.2 artarak 358.8 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde Beşiktaş'ın geliri 526 milyon liradan 412 milyon liraya, Fener'in geliri ise 502 mişlyon liradan 456 milyona indi. Galatasaray ise gelirin

1 YILIK HİSSE PERFORMANSI

Hisse Değişim (%) Piyasa değeri (Milyon TL) Kar/Zarar (Milyon TL)

Trabzonspor 461.11 1.194 23

Beşiktaş 38.00 497 -246

Fenerbahçe 34.51 984 -39

Galatasaray 29.84 1.339 4