Kovid-19 sürecine sağlıklı bilançoyla girdik

SABANCI Topluluğu'nun net kârı ilk çeyrekte yüzde 13 artışla 1 milyar 193 milyon TL oldu. Holdingin konsolide satışları 13.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, ilk çeyrekte finansal yönetimde başarılı sonuçların elde edildiğini belirterek, "Borçluluk oranlarındaki düşüş ve faaliyet kârındaki artış, ilk çeyrek bilanço döneminin güçlü bir mali performansla tamamlanmasını sağladı. Sürdürülebilirlik odağındaki stratejimizin meyvelerini toplamaya başladık. Bu sayede de 2020'nin ilk çeyrek bilanço dönemini sağlıklı finansal sonuçlarla tamamladık" dedi.Pandemi sürecinin, iş yapış şekillerindeki tüm ezberleri bozduğunu belirten Alper, bunun bir kırılma noktası da oluşturduğunu kaydetti. Bu süreçte dijitalleşmenin ve teknolojik yatırımların isabetli olduğunun görüldüğünü söyleyen Alper, Kovid- 19'dan kaynaklı olarak birçok zorluk yaşansa da geleceğe dair planlarını ertelemediklerini söyledi.