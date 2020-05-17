Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri OYAK’ın 5 çimento şirketi birleşti

’ın 5 çimento şirketi birleşti

Giriş Tarihi: 17.5.2020 ABONE OL
OYAK’ın 5 çimento şirketi birleşti
OYAK, halka açık 5 şirketi, Adana, Bolu, Aslan, Ünye ve Mardin Çimento'yu, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. adı altında birleştirdi. Bu hamleyle Türkiye'nin çimento sektöründeki liderliğini de pekiştirdi. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, uluslararası finansal piyasalara yön veren stratejik sektörlerde, küresel çapta milli üretim gücüne sahip öncü oyuncu olmanın önemli olduğunu belirtti. OYAK ve Türkiye'nin hedeflerine katkı sağlayacak hamleleri hayata geçirdiklerini bildiren Erdem, şunları kaydetti: "Beş şirketimizi tek çatı altında birleştirdik. Bu gelişmenin OYAK'a ve ülkemiz ekonomisine fayda sağlayacağına inanıyor, milli ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz."
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
OYAK’ın 5 çimento şirketi birleşti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA