OYAK’ın 5 çimento şirketi birleşti

OYAK, halka açık 5 şirketi, Adana, Bolu, Aslan, Ünye ve Mardin Çimento'yu, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. adı altında birleştirdi. Bu hamleyle Türkiye'nin çimento sektöründeki liderliğini de pekiştirdi. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, uluslararası finansal piyasalara yön veren stratejik sektörlerde, küresel çapta milli üretim gücüne sahip öncü oyuncu olmanın önemli olduğunu belirtti. OYAK ve Türkiye'nin hedeflerine katkı sağlayacak hamleleri hayata geçirdiklerini bildiren Erdem, şunları kaydetti: "Beş şirketimizi tek çatı altında birleştirdik. Bu gelişmenin OYAK'a ve ülkemiz ekonomisine fayda sağlayacağına inanıyor, milli ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz."