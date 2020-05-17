Sigara zammı hakkında SON DAKİKA bilgisi geldi! 17 Mayıs 2020 sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz sigara...

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları merakla takip ediliyor. Bazı bakkal ve marketlerde Kent D Range, Parliament ve Marlboro sigaralarına da zam geldiği ifade edilince sosyal medyada da bu iddialar kendine yer buldu fakat son dakika bilgisine göre sigaraya gelen vergi zammı fiyatlara yansımadı. Marlboro, Kent ve Parliament sigaraları kendi fiyatlarından satılmaya devam ediliyor. Sigara zammından etkilenen tütün ürünleri en ucuz sigaralar oldu. TEKEL ürünlerindeki bazı sigaraların fiyatları 14 TL'ye çıktı.