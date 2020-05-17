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hakkında SON DAKİKA bilgisi geldi! 17 Mayıs 2020 ne kadar oldu? En ucuz sigara...

Günlerdir konuşulan hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Bilindiği gibi geçtiğimiz Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayınlanan genelgeye göre sigara ve tütün ürünlerinde vergi oranının arttığı belirtilmişti. Bu durumun ardından güncel hakkındaki araştırmalar oldukça artmıştı. Bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7.79 liradan, 9.13 liraya yükseldi. Özellikle en çok tercih edilen Marlboro sigara grubu, Kent ve Parliament sigaralarına zama geldi mi? Aynı şekilde en düşük sigara fiyatı da 14 TL oldu; işte sigara zammı sonrası son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 17.5.2020 10:36 ABONE OL
Sigara zammı hakkında SON DAKİKA bilgisi geldi! 17 Mayıs 2020 sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz sigara...

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sonrası yeni merakla takip ediliyor. Bazı bakkal ve marketlerde Kent D Range, Parliament ve Marlboro sigaralarına da zam geldiği ifade edilince sosyal medyada da bu iddialar kendine yer buldu fakat son dakika bilgisine göre sigaraya gelen vergi zammı fiyatlara yansımadı. Marlboro, Kent ve Parliament sigaraları kendi fiyatlarından satılmaya devam ediliyor. Sigara zammından etkilenen tütün ürünleri en ucuz sigaralar oldu. TEKEL ürünlerindeki bazı sigaraların fiyatları 14 TL'ye çıktı.

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Sigara zammı hakkında SON DAKİKA bilgisi geldi! 17 Mayıs 2020 sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz sigara...
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