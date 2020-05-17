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SSK BAĞKUR mayıs ayı zamlı maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte SSK - - Bağ-Kur en düşük yeni maaşı taban ücretleri

SSK- ve Bağ-Kur maaşları için geri sayım uzun bir süredir devam ediyordu. Bilindiği üzere milyonlarca emekli bu ay bayram ikramiyelerini ceplerine koydular. Hatırlanacağı üzere maaşı 1500 liranın altında olan emeklilerin gelirinde yüzde 50’ye varan artışlar yaşandı. Emekli maaşları her ayın 17’si ile 26’sı arasında ödeniyor. Bugün 17 Mayıs olduğundan vatandaşlar ‘SSK BAĞKUR mayıs ayı zamlı maaşları yattı mı?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Daha önce konuyla ilgili açıklama Bakan Selçuk’tan gelmişti. Bakan yaptığı açıklamada, hangi emeklinin ne zaman maaş ödemesi alacağını açıklamıştı. Peki, emekli maaşları ne zaman alınacak? Mayıs ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.5.2020 13:22 ABONE OL
SSK BAĞKUR mayıs ayı zamlı maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte SSK - SGK - Bağ-Kur en düşük yeni emekli maaşı taban ücretleri

Mayıs ayı maaşları ile ilgili heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye'de milyonlarca emekli Mayıs ayı maaşlarının ne zaman yatacağı ile ilgili araştırmalar yapıyor. Bilindiği üzere emekliler bu ay bayram ikramiyelerini de[P1] ceplerine koydular. Aylık maaşlarının kendilerine bu ay hangi tarihler arasında ödeneceğini merak eden emeklilere haber, Bakan Selçuk'tan gelmişti. Bakan yaptığı açıklamada, hangi emeklinin ne zaman maaş ödemesi alacağını açıklamıştı. Peki, emekli maaşları ne zaman alınacak? Mayıs ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? İŞTE SSK, SGK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI TABAN ÜCRETLERİ

Milyonlarca emekli mayıs ayında alacakları emekli maaşlarının ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı sistemlerinden emekli olan ve her ay maaşları hesaplara yatan vatandaşlar, bu yıl Ramazan Bayramı öncesi maaşların erken ödenip ödenmeyeceğini sorguluyor.

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SSK BAĞKUR mayıs ayı zamlı maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte SSK - SGK - Bağ-Kur en düşük yeni emekli maaşı taban ücretleri
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