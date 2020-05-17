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ve nakliyede süre sınırını kaldırdı

Giriş Tarihi: 17.5.2020 ABONE OL
Türkiye ve Rusya nakliyede süre sınırını kaldırdı
RUSYA Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye ile kara yolu taşımacılığında uygulanan bazı süre sınırlamalarının karşılıklı olarak kaldırılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun telefonda görüştüğü belirtildi.

ANLAŞMAYA VARILDI
Açıklamada, "Taraflar, Rus ve Türk şoförlerin karşılıklı nakliyelerde ülkelerimizde kalma süresindeki kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik atılan adımları olumlu bir şekilde değerlendirdiler. Her iki ülkenin kara yolu nakliye şoförlerinin, Rusya ve Türkiye üzerinden transit geçişlerine yönelik süre sınırlamalarının da kaldırılması konusunda anlaşmaya varıldı" ifadeleri kullanıldı.
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Türkiye ve Rusya nakliyede süre sınırını kaldırdı
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