Türkiye yatırımın merkezi olmalı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Avrasya ve Sektörel İş Konseyleri başkanlarıyla video konferans yöntemiyle bir araya gelerek, başkanların görüş ve önerilerini dinledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, uluslararası yatırımların dünyadaki dağılımını derinden etkileyeceğini belirten Bakan Pekcan, "Uzakdoğu'da birçok yatırımı da etkileyecek. Türkiye'nin konumu, güvenilir tedarikçi oluşu, endüstriyel altyapısı ve işgücü kapasitesi bizi burada bir adım öne çıkarıyor. Bu fırsatları iyi değerlendirip, Türkiye'yi yatırımların merkezi haline getirmeliyiz" ifadelerini kullandı. Pekcan, Türkiye'nin salgın sonrası dönemde kendine yeni güvenli limanlar arayacak olan uluslararası yatırımlar için de önemli bir alternatif haline geleceğine dikkati çekerek, bu sürecin iyi değerlendirmesi ve ülkeye daha fazla yatırım çekmek için daha çok çalışılması gerektiğini bildirdi.Ticaret Bakanlığı'nın dijitalleşme alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi veren Pekcan, temassız ticaret uygulamasına da değinerek, bu dönemde demiryolu ve Ro-Ro hatlarının öneminin arttığını kaydetti. Kapıköy'de İran ile olan ticarette demir yolunu kullandıklarını aktaran Pekcan, "Ocak-şubat ayında ortalama 289 vagon ile taşımacılık yapılan bu hatta nisan itibarıyla 1.800 vagona ulaştık" dedi.KAFKASYA, Kuzey Karadeniz, Hazar ve Orta Asya bölgelerinde yer alan ülkelerin oluşturduğu 300 milyona yakın nüfuslu Avrasya coğrafyasındaki ülkelerin yaklaşık 1 trilyon dolar ticaret hacminin bulunduğuna işaret eden Pekcan, "Avrasya ülkeleri ile 1996'da 5 milyar dolar civarında olan ticaret hacmimiz 2019'da 10 kat artarak 48.4 milyar dolara yükseldi ancak çok az. Türkiye'nin bölge ülkelerine ihracatı 14 milyar 236 milyon dolar, ithalatı ise 34 milyar 162 milyon dolar" diye konuştu. Türkiye'nin Avrasya bölgesine yaklaşımını biçimlendiren temel öğenin bölgesel örgütlenme ve iş birliği girişimleri olduğunu vurgulayan Pekcan, gelecek dönemde bölgedeki ülkelerin tamamıyla siyasi, kültürel, ticari, ekonomik ilişkileri en üst seviyede sürdürmek üzere çalışmalara devam edeceklerini belirtti.