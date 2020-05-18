1 milyon yazılımcı için eğitimler hız kesmiyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen "1 Milyon Yazılımcı Projesi" kapsamında bugüne kadar yapılan 451 bin başvurudan BTK Akademi'ye kayıtlı 372 bin kişinin online eğitimi sürüyor. Söz konusu eğitimin verildiği BTK Akademi, 2017'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde kuruldu. Eğitimlerin ücretsiz verildiği BTK Akademi Online Eğitim Portalına, e-Devlet şifresiyle giriş yapılıyor. Portalda 13 farklı kategori altında 85 konu başlığında, bin 200 bölüm toplam 49 bin dakika eğitim verilebiliyor. Akademi 2020 sonuna kadar 1 milyon yazılımcı sayısına ulaşmayı hedefliyor. Türkiye'de ise yazılımcı sayısı şu an itibarıyla 140 bin civarında bulunuyor.