Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 1 milyon yazılımcı için eğitimler hız kesmiyor

1 milyon yazılımcı için eğitimler hız kesmiyor

Giriş Tarihi: 18.5.2020 ABONE OL
1 milyon yazılımcı için eğitimler hız kesmiyor
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen "1 Milyon Yazılımcı Projesi" kapsamında bugüne kadar yapılan 451 bin başvurudan BTK Akademi'ye kayıtlı 372 bin kişinin online eğitimi sürüyor. Söz konusu eğitimin verildiği BTK Akademi, 2017'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde kuruldu. Eğitimlerin ücretsiz verildiği BTK Akademi Online Eğitim Portalına, e-Devlet şifresiyle giriş yapılıyor. Portalda 13 farklı kategori altında 85 konu başlığında, bin 200 bölüm toplam 49 bin dakika eğitim verilebiliyor. Akademi 2020 sonuna kadar 1 milyon yazılımcı sayısına ulaşmayı hedefliyor. Türkiye'de ise yazılımcı sayısı şu an itibarıyla 140 bin civarında bulunuyor.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
1 milyon yazılımcı için eğitimler hız kesmiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA