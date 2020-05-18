Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 386 bin 500 lira, en yüksek 390 bin 450 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 388 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 376 milyon 839 bin 584,54 lira, işlem miktarı ise 966,14 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 376 milyon 839 bin 584,54 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, İstanbul Altın Rafinerisi, İş Bankası ve VakıfBank sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 387.530,00 1.738,50 En Düşük 386.500,00 1.756,90 En Yüksek 390.450,00 1.765,30 Kapanış 388.300,00 1.765,30 Ağırlıklı Ortalama 390.149,63 1.757,94 Toplam İşlem Hacmi (TL) 376.839.584,54 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 966,14 Toplam İşlem Adedi 19

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