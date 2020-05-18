Borsa virüs öncesine döndü

Hükümetin almış olduğu tedbirlerin etkisiyle koranavirüsle mücadelede sergilenen başarı, borsayı pandemi öncesi seviyenin üstüne taşıdı. Borsa İstanbul'da endeks bugünü yüzde 2.2 yükselişle 101 bin 982 puandan kapattı. Böylece endeks Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 10 Mart 2020'deki 101 bin 62 puanın üstüne çıktı.

103 MİLYARLIK YÜKSELİŞ

Endeks virüs sonrası 23 Mart'ta 84 bin 246 puana kadar gerilemişti. Borsada o tarihten bu yana yaşanan yükseliş yüzde 21'e ulaştı. 23 Mart'tan bu yana şirketlerin piyasa değeri 103 milyar lira artarak 1 trilyon 96 milyar liraya çıktı.

SANAYİ SIRTLADI

Borsada endeks virüs öncesindeki seviyenin yaklaşık yüzde 1 üstüne çıkarken, sanayi ve hizmet sektörü yükselişte lokomotifliği üstlendi. 10 Mart'tan bu yana sanayi endeksi yüzde 6.10, hizmet endeksi ise yüzde 13.6 yükseldi. Bu dönemde bankacılık endeksinde yüzde 13 düşüş oldu.

BANKACILIK ENDEKSİ DÜŞTÜ

Endeks 10 Mart 18 Mayıs Değişim (%)

BIST-100 101.062 101,982 0,91

BIST-30 121.995 118.602 -2.78

Sınai 123.436 130.966 6.10

Hizmet 80.511 91.501 13.6

Banka 137.662 118.905 -13.6