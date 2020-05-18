Normalleşmede istihdam için dört önemli sektör

Bir taraftan koronavirüs salgını ile başarılı bir mücadele yürüten Türkiye diğer taraftan da ekonomide salgın sonrası döneme ilişkin hazırlıklarını yapıyor. Tüm dünyada olduğu gibi salgın nedeniyle daralan istihdamın tekrar canlandırılması için atılacak adımlara ilişkin çalışma başladı. Hedef, salgın ile birlikte öne çıkan yeni sektörlerin desteklenerek istihdamın hızla arttırılması. Bu 4 sektör ise tarım-gıda, sağlık, e-ticaret ve dijitalleşme olarak sıralandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, Bakanlar Kurulu ve MYK toplantılarında, "Salgınla mücadele ile üretim ve normalleşme süreci dengeli bir şekilde götürülecek, birini yaparken diğerini ihmal etmeyeceğiz. Artık büyümeye odaklanmalıyız" dedi. Salgın sonrası daha da önem kazanacak ve istihdam yaratacak dört sektör ise şöyle:E - ticaret: Salgın ile birlikte e-ticaret büyük önem kazandı. Altyapının kurulması, gerekli elemanların yetiştirilmesi gerekiyor. Yatırımcı bu alana yöneleceği için sektörün istihdamı da artacak.TARIM: Tarım önümüzdeki dönemin en kritik sektörlerinden biri haline gelecek. Tarıma ve gıda sektöründe istihdama yönelik daha fazla destek verilecek.DİJİTALLEŞME: Yeni dönemde her şey dijitalleşmeye başlayacak. Bu döneme yönelik insan gücü yetiştirilecek. Yazılımcı yetiştirme projesi de bunun bir parçası.SAGLIK SEKTÖRÜ: Türkiye salgın döneminde maskeden solunum cihazına, tanı kitlerinin üretiminden tedaviye kadar başarılı sonuçlar aldı. Tüm dünyanın bu alana salgın sonrası daha fazla yatırım yapması bekleniyor. Türkiye de aynı şekilde kendi araç gereçlerini de üreterek sağlık sektörünü büyütmeyi planlıyor.