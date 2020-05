Son10 yılda otomatiğe bağladık

Türkiye'de otomatik şanzımanlı otomobiller son yıllarda büyük ilgi görüyor. Manuel vitesli otomobillerin payı ise hızla geriliyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre otomatik vitesli otomobillerin pazar payı yılın ilk dört ayında yüzde 71.2 gibi oldukça yüksek bir seviyeye yükseldi. Bu oran Nisan 2019'da yüzde 64.5'ti. Otomatik vitesli otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43.8 artışla 60 bin 149 adetten 86 bin 519 adete çıktı.Otomatik vitesli otomobillerin pazar payı son 10 yılda 39.2 puan arttı. 2010'da sadece yüzde 32.0 olan otomatik vitesli otomobillerin payı 2020 Nisan sonu itibarıyla yüzde 71.2'e çıkarken, satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vitesli oldu. Türkiye'de otomatik vitesli otomobillerin pazar payı 2013'ten sonra hızla artmaya başladı. 2013'te yüzde 38.8 olan pazar payı 2014'te yüzde 44.7'ye, 2015'te yüzde 49.9'a 2016'da ise yüzde 57.3'e yükseldi. Artış 2017'de de devam etti. Otomatik vitesin pazar payı 2017'de yüzde 60.5'e, 2018'de yüzde 65.1'e, 2019'da ise yüzde 66.4'e çıktı.Segmentlere göre bakıldığında ise 2019'da satılan süper lüks otomobillerin yüzde 100'nün otomatik vitesli olduğu görüldü. Bu oran lüks otomobillerde yüzde 99.9 olarak gerçekleşirken, D segmentinde yüzde 97.7, C segmentinde yüzde 66.7, B segmentinde yüzde 47.1, A segmentinde ise yüzde 79.8 oldu. Türkiye otomotiv pazarında en çok satan B ve C segmentinde otomatik vitesli modellerin pazar payının, lüks segment araçlara göre düşük olduğu dikkat çekiyor.