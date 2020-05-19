Fitch: Türkiye’de fonlama krizi işareti yok

Türkiye'ninvirüs sürecinde ekonomiye yönelik attığı adımlar, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının takdirini kazandı. Fitch Ratings'in analisti Douglas Winslow, Türkiye'nin göreceli olarak düşük borç seviyesi ve finansal piyasa türbülansını başarı ile atlatmasının kredi notunun koronavirüs ve kur gerilimlerine dayanmasına yardım ettiğini bildirdi. Türkiye'de şu an için fonlama krizi işaretinin olmadığını söyleyen Winslow, Türkiye'nin kredi notunun 3 kademe daha yukarıda olma potansiyeli taşıdığını da dile getirdi.