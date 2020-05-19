TCMB’nin net kârı 44.7 milyar TL

MERKEZ Bankası'nın Genel Kurulu dün yapıldı. 2019 yıllık faaliyet rapora göre, geçen yıl bankanın altın mevcutları 556 ton ve altın varlıklarının rezervler içindeki payı yüzde 25.7 oldu. 2018'de 56.2 milyar TL olan net dönem kârı, 2019'da 44 milyar 732 milyon liraya geriledi. Raporda önsöz kaleme alan Başkan Murat Uysal, enflasyonun 2022'ye doğru yüzde 5 düzeyine yakınsamasının hedeflendiğini belirterek, bankanın bu hedefe ulaşmak için elindeki tüm politika araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edeceğini vurguladı. Bankanın temel görevinde zorunlu karşılıklara "bilanço içi veya bilanço dışı" eklendi. Bankaların temel yetkilerinde "Banka talepleri gerçek zamanlı ve anlık karşılanır. Bu taleplerin karşılanmasını teminen bankaca kurum ve kuruluşların bilgi işlem sistemlerine erişim sistemleri kurulabilir. Uygulamaya yönelik her türlü usul ve esas bankaca belirlenir" ifadesi yer aldı.