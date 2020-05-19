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Vakıfbank ’da bankacılık lisansı aldı

Giriş Tarihi: 19.5.2020 ABONE OL
Vakıfbank Katar’da bankacılık lisansı aldı
Vakıfbank'a, bankacılık faaliyetlerini yürütmek üzere lisans başvurusunda bulunduğu Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi'nden (QFCRA) onay geldi. Böylece Vakıfbank, ülkede bankacılık lisansına sahip ilk Türk bankası oldu. Yurtdışı faaliyetlerini genişletilmeyi amaçladıklarını söyleyen Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Daha önce Çin ve Katar'da temsilcilik ofisi açmayı planladığımızı duyurmuştuk. Katar'daki başvurumuz olumlu sonuçlandı. Amacımız en kısa sürede Çin'de de faaliyete geçmek" dedi.
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Vakıfbank Katar’da bankacılık lisansı aldı
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