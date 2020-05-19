Vakıfbank Katar’da bankacılık lisansı aldı

Vakıfbank'a, bankacılık faaliyetlerini yürütmek üzere lisans başvurusunda bulunduğu Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi'nden (QFCRA) onay geldi. Böylece Vakıfbank, ülkede bankacılık lisansına sahip ilk Türk bankası oldu. Yurtdışı faaliyetlerini genişletilmeyi amaçladıklarını söyleyen Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Daha önce Çin ve Katar'da temsilcilik ofisi açmayı planladığımızı duyurmuştuk. Katar'daki başvurumuz olumlu sonuçlandı. Amacımız en kısa sürede Çin'de de faaliyete geçmek" dedi.