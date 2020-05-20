Borsaya yerli kalkan

Yabancı yatırımcıların mayıs ayının ilk haftası dahil 2020'de 3.5 milyar dolarlık net satış gerçekleştirdiği Borsa İstanbul'da, piyasayı yerli yatırımcılar ayakta tuttu. Hükümetin aldığı tedbirlerin de etkili olmasıyla birlikte, son 5 ayda borsaya gelen 250 bin yeni yerli yatırımcının alımlarıyla endeks, 102 bin puana ulaşarak virüs öncesindeki seviyeyi de aştı.Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre borsada Kasım 2019 sonunda 1 milyon 177 bin olan yerli yatırımcı sayısı, Nisan 2020'de 1 milyon 426 bine çıktı. 5 ayda borsaya gelen yeni yerli yatırımcı 249 bin 235 kişi arttı. Borsadaki yerli yatırımcılara ocakta 37 bin 384 kişi, şubatta 48 bin 442 kişi, martta 57 bin 687 kişi, nisanda ise 89 bin 90 kişi eklendi.Son 5 ayda borsaya gelen yatırımcıların 145 bini BIST-100 hisselerine, 104 bini ise BIST-100 dışı hisselere yatırım yaptı. Son 6 ayda BIST-100 hisseleri ortalama yüzde 22 yükselirken, endeks dışı hisselerdeki yükseliş ise yüzde 65 oldu.Merkez Bankası'nın Temmuz 2019'dan bu yana gerçekleştirdiği 15.25 puanlık faiz indirimi, yerli yatırımcının borsaya ilgisini perçinledi. Mevduat faizlerinin yüzde 7'lere kadar gerilemesi ve borsadaki fiyatların Türkiye ile aynı kategoride yer alan ülke piyasalarına göre yüzde 50'nin üstünde ucuz olması yerli yatırımcının rotasını borsaya çevirdi. Merkez Bankası'nın faiz indirimine başladığı geçen yılın temmuzdan bu yana borsadaki yerli yatırımcı sayısı 271 bin kişi arttı.Yabancı yatırımcılar yıl başından bu yana borsada satış yaparken, sayıları da arttı. 2019 sonunda 9 bin 707 olan yabancı yatırımcı sayısı, bu yılın nisanda 10 bin 397'ye çıktı. Türkiye'ye inanan yabancıların alıma devam ettiğini belirten analistler, önümüzdeki dönemde yabancı işlemlerinin de pozitife döneceğine vurgu yapıyor.Yabancı bankaların manipülasyonda suç üstü yakalandığı döviz piyasasında, BDDK ve Merkez Bankası'nın aldığı tedbirlerin yanı sıra swap görüşmelerine ilişkin beklentiler tansiyonu iyice düşürdü. 7 Mayıs'ta 7.2960 TL ile zirveyi gören dolar, son iki haftada başlayan düşüşünü dün hızlandırdı. Dün yüzde 1.5 daha değer kaybeden dolar 6.77 TL ile 13 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. TL dün dünyada dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu. Dolar 7 Mayıs'tan bu yana yüzde 7 düştü. Kurdaki düşüşte borsaya sahip çıkan yerli yatırımcının döviz satışı da etkili oldu.