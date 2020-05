Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne katılan gençlere müjde verdi. Albayrak, katılımcılara 6 GB ek internet, 15 yaşından küçükler için giriş ekranı ve canlı oturumlar yapılacağını açıkladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Bakan Albayrak, yazılımcı platformunun şu ana kadar 440 bin 427 kişi tarafından aktif olarak kullanıldığını belirtti.Albayrak, "234 bin 800 arkadaşımızsa eğitimler sonrası istihdam imkânlarından yararlanmak için CV'lerini doldurdu. Şimdi bu platformdan yararlanacak olan genç arkadaşlarımıza üç küçük müjde vermek istiyorum. İlki, 1 milyon yazılımcı projemize katılan eğitim portalımızdaki eğitim alan her bir kullanıcımıza her ay 6 GB ek internet kotası vereceğiz. Bir diğeri e-devlet şifresi edinemeyen yahut 15 yaşından küçük olduğu için platformu kullanamayan gençlerimiz için yeni bir giriş ekranı geliştirdik. Sonuncusu ise özellikle eğitimler esnasında kafanıza takılan sorular sormanız ve tecrübelerinden yararlanmanız için öğretmenlerimizle canlı oturumlar başlatıyoruz" diye konuştu.Albayrak, yakın zamanda gençlere dünya ile rekabeti güçlendirecek katma değerli ve ihracata dayalı üretim hedefine katkı sunacak yeni projeleri de açıklayacaklarını söyledi.19 Mayıs'ın Türk milletinin iradesine, özgürlüğüne ve vatanına el uzatanlara karşı verdiği tarihi cevabın, tarihi mücadelenin ilk günü olduğunu hatırlatan Albayrak, "Genç kardeşlerim, bu ruhu, inancı, özgürlük ateşini daima canlı tutacak olan sizlersiniz. Özellikle Kovid-19 sonrası tüketim alışkanlıklarının küresel ticaret ve ekonomideki genel kabullerin değiştiği bir dünya sürecine giriyoruz. Güçlü ekonomik altyapımız, küresel gelişmelere hızla adapte olan iş dünyamızla her şeyden önemlisi genç, eğitimli insan kaynağımızla Kovid-19 sonrası yıldızı parlayan ülkelerin başında olacağız. Yeni döneme en güçlü şekilde girmek için iyi hazırlanmamız gerekiyor" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün Türkiye'nin önde gelen sanayicilerinin de aralarında yer aldığı 500 iş insanı ile bir araya gelecek. Albayrak, reel sektör temsilcilerinin sorunlarını dinleyecek, hükümetin salgınla mücadele sürecinde attığı adımların sonuçları ve yeni döneme ilişkin yol haritasını anlatacak. Bugün saat 14.30'da gerçekleşecek buluşmada her bölgeden bir temsilci hem bölgesindeki illerin hem de sektörlerin sorun ve taleplerini anlatacak.Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, bugün Bakan Albayrak'la yapacakları görüşmede bazı sektörler için kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını talep edeceklerini söyledi. Özdebir, "Eğlence yerleri, tiyatrolar, sinemalar, konser salonları uzun süre açılmayacak. Firmalar ve çalışanlar için kısa çalışma ödeneği çok önemli" dedi. Özdebir, koronavirüs sonrasında en hızlı toparlanacak sektörün imalat sanayi olacağını bildirdi. Özellikle proje bazlı teşvik kapsamında başlayan büyük yatırımların devam ettiğini bildiren Özdebir, "Petrokimya, demirçelik, gübre, otomobil parçaları gibi sektörlerde devam eden büyük yatırımlar zamanında biterse, ithal girdiye bağımlılık oranımız azalacak, ara malı ithalatı handikabımız azalacak" diye konuştu. ASO Başkanı Özdebir, piyasadaki nakit sıkışıklığının aşılması için, devreden KDV ve hak edişler dâhil 200 milyar lirayı aşan özel sektör alacakları için devletin belirli vadeler içeren kağıt çıkarmasını önerdi.