Japonya’dan Türkiye kripto piyasasına yatırım

Dünyada bitcoin, ethereum gibi kripto paralara en fazla ilginin olduğu ülkelerden Türkiye, Japonya'dan yeni bir yatırım çekti. Koindex, 6.5 milyon liralık yatırımla kripto para borsası kuracak.Türkiye'de kripto para alanındaki yüksek işlem hacminin kendilerini bu ekosisteme yatırım yapmaya teşvik ettiğini vurgulayan Koindex Uluslararası Pazarlardan Sorumlu Yönetici Ortağı Anthony Knode, "Türkiye'nin inovatif dönüşümleri çabuk benimseyen genç nüfusu, kripto para dünyasında da kendini gösteriyor. Türkiye pazarının yeni oyuncusu Koindex olarak özellikle kendi kripto paramız KOIN ile önemli bir çıkış yakalamayı hedefliyoruz" dedi.Koindex'in kendi platformunda kullanacağı KOIN adlı token'in değeri altın, dolar ve bitcoin baz alınarak oluşturulan KOIN Endeksi'ne göre belirleniyor. 3 Haziran'da VIP yatırımcılar için, 7 Haziran'da ise tüm Türkiye'deki yatırımcılar için KOIN satışı yapılacak.