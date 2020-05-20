Koronavirüs salgını yerli buluta talebi artırdı

İstanbul merkezli teknoloji şirketi NGN Grubu'nun, Tuzla'da yaptığı 150 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı ve Türk mühendislerin sağladığı çözümler Kovid-19 döneminde öne çıktı. Sektör ortalamalarına bakıldığında, Türkiye'de son 2 ayda, 2 yıla eşit bir dijital dönüşüm hesaplanırken, NGN Grubu'nun, stratejik yatırım olarak gördüğü 'yerli bulut' (cloud) ile ilgili çözüm ve servislerinde büyük talep artışı yaşandığı görüldü. NGN Veri Merkezi ve Bulut Çözümleri Direktörü Beyazıt Öztürk, "Salgın öncesine göre yerli bulut kullanan müşterisi sayımız 5 kat arttı" diye konuştu.