Perakende dayanışma hareketi başladı

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile birlikte 'Perakende Dayanışma Hareketi'ni başlatan Hepsiburada, platformda yer alan hazır giyim markalarına finansal desteğin yanı sıra pazarlama, lojistik ve e-ihracat desteği de verecek.Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan "BMD üyesi markaları Hepsiburada pazaryerinde görmekten mutluluk duyuyoruz. Perakende Dayanışma Hareketi'yle markalar kazanacak, ekonomi canlanacak, müşteriler her türlü giyim ihtiyaçlarına uygun fiyatlarla evlerinin konforunda ulaşacak" diye konuştu.BMD Başkanı Sinan Öncel ise, "Hedefimiz daima kazan-kazan modeli üzerine inşa ettiğimiz yapıcı iş modelimizle perakendeyle el ele büyümek. Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız" dedi.