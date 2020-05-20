Tediye 2020 tarihleri - Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak, kimler alabilir? Tediye ödemeleri ne kadar?

Tediye ödemeleri tarihleri merakla bekleniyordu. İkramiye, ek ödenek ve para desteği anlamına gelen ödemelerin hesaplara ne zaman yatırılacağı belli oldu. Kamuda çalışan işçilere ve kadroya geçen taşeron işçilere 1 yılda 52 günlük hizmet karşılığı ek ödeme yapılıyor. Ödemelerin ilk taksiti Resmi Gazetede yayınlandığı üzere 31 Ocak 2020 tarihinde ödenmişti. Buna göre; tediye ödemeleri ne zaman yatırılacak? Tediye ödemeleri ne kadar?

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN? 2020 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

Tediye ödeme tarihleri belli oldu. Tarihlerin belli olmasının ardından vatandaşlar tediye ödemeleri ne zaman, tediye ödemeleri ne kadar gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor.

İşte konunun detayları...