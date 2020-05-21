1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama: Pandemi sosyal destek başvurusu sonuçları açıklandı mı?

Pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusu, son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. 3. Faz ödemeleri ile ilgili son bilgiler, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt tarafından açıklanmıştı. Peki, 1000 TL sosyal yardım parası ödemeleri ne zaman yapılacak ve başvuru sonucu sorgulama işlemi nasıl yapılır? Haberimizde, corona virüsünün neden olduğu ekonomik etkileri en aza indirmek için başlatılan uygulamalar arasında yer alan 1000 TL sosyal yardım ödemesi ile ilgili detaylar yer alıyor.