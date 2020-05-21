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canlı ve güncel rakamlar: 2020 Bugün Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Büyük ve küçük ölçekli binlerce yatırımcı üzerindeki hareketliliklerini yakından takip etmeye devam ediyor. Salgın nedeniyle dünya piyasalarındaki olumsuz etkiler vatandaşları güvenli liman olarak gördükleri sarı metale yönelirken öte yandan geçtiğimiz günü gram 381,77 çeyrek ise 620,00 şeklinde kapatmıştı. Dalgalı grafiğini sürdüren sarı metalde yukarı yönlü seyir sürerken öte yandan gün içerisinde " Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu internet aracılığı ile yanıt arıyor. Analistlerin konuya ilişkin yorumlarına bakıldığında altının alış satış fiyatlarındaki bu yükselişin salgın süresince devam edeceği düşünülüyor. Konuya dair tüm detayları ve analist yorumlarını Sabah.com.tr olarak sizler için haberimizde derledik. Peki; Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika gelişmeleri ve canlı rakamlar…

Giriş Tarihi: 21.5.2020 07:41 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar: 21 Mayıs 2020 Bugün Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

gelişmeleri ve canlı rakamlar: Binlerce vatandaş koronavirüs salgınından etkilenen altının yükselişine dair tüm haberleri takip etmeye devam ediyor. Gün içerisinde " Tam, yarım, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar?" sorusuna internet aracılığı ile yanıt aramaya devam ederken öte yandan uzmanlar güvenli liman olarak görülen yatırım aracındaki bu yukarı yönlü hareketliliğin süreceği yönündeki açıklamalarını yapıyor. Tam bu noktada; Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusu internet aracılığı ile yanıt arıyor. Haberimizin devamında 13 Mayıs 2020 Çarşamba güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve uzman yorumlarına ulaşabilirsiniz…

21 MAYIS 2020 TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Küresel salgın corona virüsü tüm dünya piyasalarını direkt olarak etkilerken öte yandan vatandaşlar altın fiyatları gelişmelerini yakından takip ediyor. Piyasalar salgından negatif yönlü etkilendiğinden küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları güvenli liman olarak gördükleri sarı metale yöneliyor.

İşte canlı ve güncel rakamlar!

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Altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar: 21 Mayıs 2020 Bugün Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
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