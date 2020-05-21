Döviz kazandıran sektörlere marka desteği

Hükümet, döviz kazandıran hizmet sektörlerine markalaşma desteği için kesenin ağzını açtı. Hizmet sektöründeki markalar gireceği her pazarda ayrı ayrı 5'er yıl süreyle desteklenecek. Holding ve şirketlerde en fazla 6 markaya destek verilecek. Programın Türkiye İhracatçılar Meclisi'nce yürütülmesi yıllık 15 milyon dolara kadar desteklenecek. Yurtdışı reklam, tanıtım, pazarlama, danışmanlık giderleri ve pazar araştırması çalışmasına ilişkin proje başına 500 bin dolara kadar destek sağlanacak. Bu teşvik marka desteğinde 600 bin dolara kadar çıkacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk markalarının yeni girecekleri her pazarda beş yıl destekleneceğini söyledi. Markaların pazara girişinde avantaj sağlayan sertifikalar, şirket istihdam edilen en fazla 5 aşçı, şef, yazılımcı, mühendis ve sağlık kuruluşları için tercüman istihdamı, aynı anda açılan azami 50 mağaza, lokanta, kafeye ilişkin kira, belediye giderleri, kiralama ve komisyon harcamalar, hukuki danışmanlık gibi birçok gider yüzde 50 oranında desteklenecek.