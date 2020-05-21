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Japon devinden 'ye yatırım kararı

Giriş Tarihi: 21.5.2020 ABONE OL
Japon devinden Türkiye'ye yatırım kararı
JAPONYA merkezli CNC, robot ve makine üreticisi Fanuc, Avrupa'daki 2. Fanuc Tamir Merkezi'ni Türkiye'de açtı. 250 bin euro yatırım bütçesiyle hayat bulan merkez, ilk etapta Fanuc Alpha, Alpha-i, Beta-i servo motor ve sürücüleriyle birlikte Fanuc Robot el kumandalarının tamirini gerçekleştirecek. Merkezde farklı ürünleri tamir etme hedefiyle çalışacaklarını söyleyen FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, bu yatırımın şirketin Türkiye'ye ne kadar önem verdiğinin önemli bir göstergesi olduğunun altını çizdi.
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Japon devinden Türkiye'ye yatırım kararı
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