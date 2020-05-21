Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı ne anlama geliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merakla beklenen politika faizi kararını açıklayarak, indirime gittiğini duyurdu. Merkez Bankası'nın kararının ardından piyasalara yansıması merak edilirken Prof. Dr. Kerem Alkin canlı yayında faiz indirimi kararının ne anlama geldiğini açıkladı.

Merkez Bankası faiz indirimi piyasalara nasıl yansıyacak? Kerem Alkin yorumladı... | Video

REEL SEKTÖRE KATKI SAĞLAYACAK

Kerem Alkin, "Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı karar en az 50 baz puanlık bir indirim bekleniyordu. Faiz indirimi piyasa açısından şaşırtıcı olmadı. Dünyada G-20 üyesi ülkeler olup, gelişmekte olan ekonomilerin büyük kısmı hemen hemen 2006'dan faiz oranlarını özellikle Merkez Bankası kararlarını aşağıya çekme de gayet dikkatli bir süreç yönetiyor. Bu çerçevede bizim Merkez Bankamız da aynı patika doğrultusunda benzer bir süreci yönetmek suretiyle aynı bölgede faiz oranlarını şekillendirme gayesi içerisinde. Brezilya örneğine baktığımızda 2016'da yüzde 14.5 olan faiz oranı yüzde 3'e kadar gerilemiş durumda. TCMB de dünyadaki diğer bankaların yaptığı üzere reel sektörün ekonomide kullandığı kredi kaynaklarının daha makul daha kabul edilebilir maliyetlerle yönetilmesi özellike finansman maliyetlerinin daha iyi bir noktada olması adına kararlı adımlarını sürdürüyor."

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