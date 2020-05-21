Posof'ta açılan fabrikadan istihdama büyük katkı! Ünlü mazağazaya ürün üretiyorlar

Merkez ilçe nüfusu yaklaşık 2 bin olan ülkemizin sınır ilçelerinden Posof'da kurulan tekstil fabrikası, ilçede yaşayanlara istihdam sağladı. Ak Partili Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar'ın girişimleriyle kurulan fabrikada 350 kişi istihdam ediliyor.

Fabrika, devletin geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği cazibe merkezleri hibesiyle açıldı. Fabrika işletmecisi Ömer Uçar yaptığı açıklamada şunları kaydetti; " Benim önceliğim böyle bir yatırımı il merkezinde yapmaktı ancak Ardahan'da yeteri kadar ilgi ve destek bulamadık. İhracata yönelik iş yapan fabrikamızın Gürcistan sınırında yapılması ülkemiz için de bir gurur kaynağı olduğunu düşünüyorum. Geçenlerde iş yaptığım dünyaca ünlü bir tekstil firması olan Zara, bizim Ardahan-Posof'da kurduğumuz fabrikayı Londra'daki iş dünyasıyla paylaştıklarını ve çok olumlu tepkiler aldıklarını belirtiler. Zara yetkilileri bununla ilgili ilerde bir dizi proje geliştireceklerini ve Posof ismi Avrupa'nın her yerinde konuşulmaya başlanacağını söylediler. Bizi bu konuda takdir ediyorlar. "

Sabah/Mehmet AVŞAR