THY uçuş durdurma kararını uzattı

TÜRK Hava Yolları (THY) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararının iç hatta 4 Haziran, dış hatta ise 10 Haziran'a kadar uzatıldığını açıkladı. Açıklamaya göre alınan tedbirler kapsamında kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak ve uçak altına kabul edilecek. Ayrıca, 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek.Bu arada koronavirüs salgını nedeniyle tarihinin en zor yılını geçiren THY 87'nci yaşını buruk kutluyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı THY'nin bugün dünyanın en köklü, en iyi havayolu şirketleri arasında yer aldığını belirterek "Elbette 87. yılımızı yerde kutluyor olmaktan mutsuzuz. Ancak tüm dünyanın yaşadığı bu zorlu süreci de atlatacak, gurur yolculuğumuza devam edeceğiz. Gökyüzündeki 87 yıllık yolculuğumuz boyunca nice zor zamanları atlatıp bayrağımızı daha güçlü şekilde dalgalandırdık. Karşılaştığımız bu zorluk da bize güç katacak. 90 ve 100. yıl dönümümüzde küresel havayolu endüstrisinde daha iyi bir konumda olacağız" dedi.