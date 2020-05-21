Türkiye'nin ilk blok ihracat treni yola çıkıyor

Reysaş olarak 20 yıldır her gün ülkemizden Avrupa'nın bir çok noktasına ihracat taşımacılığı yapmaktayız. İhracat taşımacılığımıza yeni bir boyut kazandırarak 21 Mayıs Perşembe günü saat 17:00 da Sakarya Arifiye Tren istasyonundan asrın projesi olan Marmaray kullanılarak direkt Avrupa'ya gidecek olan ve içinde ülkemizde üretilen otomotiv parçaları ve beyaz eşyalar olan trenimizi uğurlayacağız.

İLK İHRACAT TRENİ

Ülkemizin ihracatı açısından yeni bir dönem başlatacak olan trenimiz Marmaray sayesinde Anadolu'dan Avrupa'ya direkt gidecek olan ülkemizin ilk ihracat treni olacaktır.

VARIŞ NOKTALARI

Trendeki yüklerin varış noktaları Macaristan Avusturya, Slovakya, Çek Cumhuriyet, Polonya olacaktır.

Marmaray, Avrupa'ya ihracat tüneli oldu