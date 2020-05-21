Zoom 97 ülkeyi Türk yöneticiye emanet etti

PANDEMI ile birlikte hayatımıza zoom diye bir marka girdi. Her ne kadar korona öncesinde de iş dünyası tarafından kullanılan bir uygulama olsa Aralık 2019'da günlük 10 milyon kullanıcının toplantı yaptığı Zoom'da, Nisan 2020'ye geldiğimizde bu sayı 300 milyonu aşmış durumda. Şirket bu kapsamda hızlı büyümeyi yönetmek için bir Türk yönetici ile anlaştı ve Zoom Video Communications Gelişen Pazarlar Pazarlama Müdürü Emrah Aydın oldu. Aynı zamanda Zoom'da çalışan tek Türk yönetici olan Aydın, Sabah'a şu açıklamaları yaptı: "Türkiye dijitalleşmeye en hızlı ayak uyduran ülke oldu. Türkiye'de sadece iş dünyası değil vatandaşlar da yoğun şekilde zoom kullanıyor. Düğünler, taziyeler bu platform üzerinden kullanıyor. Zoom, iş dünyasında en popüler ve en hızlı büyüyen yedinci uygulama oldu. Ayrıce Zoom, son 3 yılda yüzde 876 artış ile kullanıcı sayısı en çok artan video iletişim platformu." Güvenlik konularına da değinen, Aydın, "Kullanıcılarımıza güvenlik, kullanım kolaylığını tek noktadan sunmak istiyoruz. Bunun için ilk adımımız, doğru ekibi bir araya getirmek oldu. Keybase, derin şifreleme ve güvenlik deneyimini Zoom'a taşıyacak" dedi.