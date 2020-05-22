Avrupa’ya trenle ilk ihracat Marmaray sayesinde başladı

Kıtaları denizin altından demiryolu hattıyla birbirine bağlayan Marmaray, ihracatçının da Avrupa'ya yolunu açtı. Marmaray'ın olmadığı dönemde Avrupa'ya demiryolu ile ihracat yapılamıyordu. Karayoluna göre yüzde 30'a kadar daha ucuz taşımacılık yapan demiryolu hattından ilk tren bugün Sakarya Arifiye'den hareket ediyor. Reysaş Lojistik şirketinin TCDD ile yaptığı anlaşma sonucu ilk ihracat treni hareket etti. Reysaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Egemen Döven, Macaristan, Avusturya, Slovakya, Çekya ve Polonya'ya gidecek olan trenin Avusturya devlet demiryolu şirketinin lokomotifiyle yapılacağını söyledi. Daha önce feribotla ihracat ürünlerinin gönderildiğini söyleyen Sunci, "Feribot haftada 2 kere sefer yapıyordu. Şimdi Marmaray ile bu sayıyı 5'e ya da daha yukarı çekmemiz mümkün" dedi.Kapıdan kapıya taşımacılık yapan Reysaş'ın yeni başlayan bu hizmetine talebin yüksek olduğunu söyleyen Döven, trenin şu anda gittiği en uzak noktanın Almanya'da Neuss şehri olduğunu belirterek, "Marmaray bize ihracat ürünlerini İngiltere'ye kadar trenle götürme olanağı verdi. Reysaş olarak 20 yıldır her gün ülkemizden Avrupa'nın birçok noktasına ihracat taşımacılığı yapmaktayız. Şimdi taşımacılığımıza yeni bir boyut kazandırarak Sakarya Arifiye Tren istasyonundan asrın projesi olan Marmaray kullanılarak direkt Avrupa'ya gidecek olan ve içinde ülkemizde üretilen otomotiv parçaları ve beyaz eşyalar olan trenimizi uğurladık. Ülkemizin ihracatı açısından yeni bir dönem başlatacak olan trenimiz Marmaray sayesinde Anadolu'dan Avrupa'ya direkt gidecek olan ülkemizin ilk ihracat treni olacak" diye konuştu.