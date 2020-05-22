Bakan Pekcan: Karayolu kotalarının önemi son derece arttı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı ve Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Toplantıya, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Selim Dursun ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Merkez Bankası'ndan yetkililer katıldı. Toplantıda öncelikli olarak Kovid-19 salgını nedeniyle ticaretin önündeki engellerin tespiti ve çözümüne yönelik konular ele alındı. Ayrıca iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından ortaya konulan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak amacıyla ticareti artırıcı ve kolaylaştırıcı önlemler görüşüldü. Toplantıda Türkiye'nin Rusya'ya ihracatının artırılabilmesi önündeki engellerin kaldırılması gerektiğinin altı çizildi.

'DOMATES KOTASU UYGULAMASINDAN VAZGEÇİLMELİ'

Bakan Pekcan, Rusya tarafından yalnızca Türkiye'ye yönelik olarak uygulanan ve herhangi bir dönemsellik içermemesi ve bir dayanağı da olmaması nedeniyle büyük sorunlara ve belirsizliklere yol açan domates kotası uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini belirtti. Pekcan, söz konusu uygulamanın gerek uluslararası ticaret kurallarına, gerekse iki ülke arasındaki işbirliği ruhuna aykırı olduğunu ifade ederek, "Rusya'ya hayvansal ürün ihracatı yapmasına izin verilen firmalar listesine alınmak üzere onay bekleyen Türk firmalarının onay süreçlerinin de geciktirilmeden tamamlanması gerekir" dedi.

'DÜZENLİ RO-RO SEFERLERİ HAYATA GEÇİRİLMELİ'

Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörünün de değerlendirildiği toplantıda Pekcan, "Karayolu kotalarının önemi son derece arttı ve mevcut olağanüstü koşullarda sınırlı sayıdaki kotalar ile bölge ülkeleriyle ticaret sürdürülemez hale geldi. Özellikle Rusya Federasyonu ile ikili ve transit karayolu kotalarının artırılması gerekmektedir. Mevcut koşullarda Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı Türkiye ile Rusya arasındaki taşımalar için de önemli bir alternatiftir. Denizyolu taşımalarında ise Türk taşımaları için ortaya çıkan liman sorununun bir an önce giderilmesi ve düzenli Ro-Ro seferlerinin hayata geçirilmesi önemlidir" diye konuştu.

Öte yandan toplantıda Bakan Pekcan, ikili ticarette dengenin sağlanması ve ticarette yerel paraların kullanımının artırılması gerektiğini vurguladı.