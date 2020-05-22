Bakan Selçuk tediye ödemesi tarihlerini açıkladı - Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak, kimler alabilir? İlave tediye ödemesi ne kadar, kaç TL?

Tediye ödemeleri tarihleri merakla bekleniyordu. İkramiye, ek ödenek ve para desteği anlamına gelen ödemelerin hesaplara ne zaman yatırılacağı belli oldu. Kamuda çalışan işçilere ve kadroya geçen taşeron işçilere 1 yılda 52 günlük hizmet karşılığı ek ödeme yapılıyor. Ödemelerin ilk taksiti Resmi Gazetede yayınlandığı üzere 31 Ocak 2020 tarihinde ödenmişti. Buna göre; tediye ödemeleri ne zaman yatırılacak? Tediye ödemeleri ne kadar?

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN? 2020 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

Tediye ödeme tarihleri belli oldu. Tarihlerin belli olmasının ardından vatandaşlar tediye ödemeleri ne zaman, tediye ödemeleri ne kadar gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, ilave tediyelerin 56 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini anımsatarak, 26 günlük zorunlu ödemede ilk taksitin 31 Ocak'ta yatırıldığını, ikinci taksitin de bugün ödeneceğini kaydetti.

6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017 yılında taşerondan kadroya geçen işçilerinin de dahil edildiği bilgisini paylaşan Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ödemelerin Bayram öncesinde yapıldığına dikkat çeken Bakan Selçuk, tüm işçilerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

İşte konunun detayları...