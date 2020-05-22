Eylülde yabancı turist patlaması yaşanabilir

TürkiyeSeyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, koronavirüs salgınının sektöre etkilerini ve yeni dönemi online basın toplantısında değerlendirdi. Virüs nedeniyle turizmde yaklaşık 600-700 milyon TL civarında iptal ve iade gerçekleşeceğini öngördüklerini ifade eden Bağlıkaya "Ama bunlar ilk panik anında yapılan iptal ve iadelerdi. Haziranda iç hatların başlaması, seyahat kısıtlamalarının gevşemesi ile doğru orantılı olarak insanlar da bu panik iptallerinden vazgeçebilirler" dedi.Bağlıkaya, küçük ölçekli seyahat acentalarına finansman desteği sağlanması amacıyla hayata geçirilen "İşe Devam Kredisi" için, bin civarında acentanın müracatta bulunduğunu aktardı. Normale dönüşle birlikte sektörde hareketlenmenin başladığını aktaran Bağlıkaya, haziranda iç pazarda canlılık beklediklerini kaydetti. Bağlıkaya, "Otellerde Kovid-19 salgını önlemlerinin alınması ve uygulamasında sıkıntı olmazsa, iç pazarda dış pazardaki kadar kayıp olmaz. Önlemler tatmin edici olursa yılı yüzde 30-40 kayıpla kapatırız" diye konuştu. THY'nin uçuşlara başlama duyurusunun da önemli olduğunu söyleyen Bağlıkaya, "Haziranda standartlar oturursa eylülde ciddi bir turist patlaması yaşayabiliriz" dedi.