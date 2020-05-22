İkinci el otoda güvenli alışveriş

Ziraat Bankası, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında, taşıtın mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı ve güvenli bir şekilde el değiştirmesini sağlayan 'Güvenli Ödeme Sistemi'ni başlattı. Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, "Bu sistemle Ziraat Bankası müşterilerimiz taşıt alım satım işlemlerini hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilecek" dedi. Kırbaş, uygulamayı hem mobil/internet bankacılığı hem de şube kanalıyla kullanıma sunacaklarını kaydetti.