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’ndan önden ödeme uygulaması

Giriş Tarihi: 22.5.2020 ABONE OL
İş Bankası’ndan önden ödeme uygulaması
DÜNYADA son dönemde yükselen trend olan ön ödemeli satış modeli Türkiye'de de yaygınlaşıyor. İş Bankası'nın teknoloji iştiraki Softtech "geleceğe öde" adlı bir platform kurdu. www.gelecegeode.com platformu üzerinde bireyler, en çok alışveriş yaptıkları markaların sitedeki ürün ve hizmetlerini kuponla önden satın alıyor. Sonrasında satın almış oldukları ürün veya hizmetleri bu kuponlar karşılığında kullanabiliyor. Böylece bireyler avantajlı fiyatlardan yararlanırken, işletmeler de nakit akışlarını iyileştiriyor.
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İş Bankası’ndan önden ödeme uygulaması
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