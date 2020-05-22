İşsizlik maaşında son durum - İşsizlik maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? Haziran ayı 2020 işsizlik maaşı bayramdan önce ödenecek mi?

İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ve şubelerden yapılan işsizlik maaşı başvuruları ödeneği kapsamında sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda ödemeler yapılmaktadır. Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala vatandaşlar işsizlik maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenecek mi şeklindeki soruların yanıtlarını öğrenmek istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre; işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bayramdan önce ödenecek mi?

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz. Yüksek öğrenim öğrencilerimizin 6 Haziran'da yapılacak burs ve kredi ödemelerini, 19 Mayıs'tan başlatıp bayrama kadar tamamlayacağız. Aynı şekilde mayıs ayı işsizlik ödemelerini de öne çektik." dedi.

İşte konunun detayları...