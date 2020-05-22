Son Dakika Haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 22 Mayıs Cuma

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu ekonomi kategorisinde günün en çok aratılan başlıkları arasında yer alıyor. Büyük ve küçük ölçekli binlerce yatırımcı altın fiyatları üzerinde son dakika araştırmaları yapmaya devam ediyor. Son dönemde oldukça dengesiz bir grafik çizen altın, inişli çıkışlı grafiğini sürdürse de uzmanlar tarafından en güvenilir yatırım aracı olarak görülmeye devam ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Dalgalı grafiğini sürdüren sarı metalde yukarı yönlü seyir sürerken öte yandan gün içerisinde "22 Mayıs Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu internet aracılığı ile yanıt arıyor. Analistlerin konuya ilişkin yorumlarına bakıldığında altının alış satış fiyatlarındaki bu yükselişin salgın süresince devam edeceği düşünülüyor. Konuya dair tüm detayları ve analist yorumlarını Sabah.com.tr olarak sizler için haberimizde derledik. Peki; Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika gelişmeleri ve canlı rakamlar…

22 MAYIS 2020 TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Küresel salgın corona virüsü tüm dünya piyasalarını direkt olarak etkilerken öte yandan vatandaşlar altın fiyatları gelişmelerini yakından takip ediyor. Piyasalar salgından negatif yönlü etkilendiğinden küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları güvenli liman olarak gördükleri sarı metale yöneliyor.

İşte canlı ve güncel rakamlar!