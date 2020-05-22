Tatil talebi bir haftada ikiye katladı

Kovid-19 ile mücadelede yeni normale doğru adım atılıp, vaka sayıları düşmeye başlayınca, tatil talepleri de canlandı. Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, tatil taleplerinin bir önceki haftaya göre yüzde 100 arttığını söyledi. Vardar, "Havayollarının uçuşlarının başlaması, karayollarının açılmasıyla talep daha da artacak. 10 Haziran itibarıyla iç turizmin hareketliliğinin başlayacağını, 28 Haziran itibarıyla geçen seneki rakamlara kavuşacağını, temmuz ve ağustosta geçen yıla göre talebin artacağını düşünüyorum" dedi. 15 Haziran'a kadar seyahat satın alan misafirlerinin yüzde 60'ı tarih değişikliklerini kabul ettiğini anlatan Vardar, "Kalanının ödemesini yaptık. Bu hafta itibarıyla nisan ve mayısta konaklama yapmayan misafirlerin iadesine başlayacağız" dedi.Mert Vardar ve Jolly Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu da, Jolly'nin 11 bin kişinin katıldığı anketi paylaştı. Buna göre, katılımcıların yüzde 62'si tatil planının olduğunu söyledi. Katılımcıların yüzde 19'u haziranda tatile çıkacağını belirtti. Yüzde 50'si Akdeniz, yüzde 44'ü Ege tercih ettiğini belirtti.