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, ne demektir? ne demek, ne anlama geliyor?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu dün bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama göre; "Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak." ifadeleri yer aldı. Bu ifadelerin ardından vatandaşlar , nedir gibi soruların yanıtlarını merak etmeye başladı. Faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihe denilmekle birlikte işlemin yapılış tarihi ile işlemin gerçekleşme, değer kazanma tarihi arasındaki farkı anlatmaktadır. Buna göre; , ne demektir?

Giriş Tarihi: 22.5.2020 12:29 ABONE OL
Valör nedir, ne demektir? Altında valör uygulaması ne demek, ne anlama geliyor?

BDDK tarafından yapılan altında valör uygulaması ifadelerinin ardından vatandaşlar valör nedir, ne demektir sorusuna yanıt aramaya başladı. Faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihe denilen uygulama yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Buna göre; valör ne demek? Altında valör uygulaması nedir?

VALÖR NEDİR, NE DEMEKTİR? ALTINDA VALÖR UYGULAMASI!

Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihe denilmektedir. Valör, işlemin yapılış tarihi ile işlemin gerçekleşme, değer kazanma tarihi arasındaki farkı anlatmaktadır. Bankacılık sisteminde bu kelime valör tarihi olarak karşımıza çıkar. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür.

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Valör nedir, ne demektir? Altında valör uygulaması ne demek, ne anlama geliyor?
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