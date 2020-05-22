Valör nedir, ne demektir? Altında valör uygulaması ne demek, ne anlama geliyor?

BDDK tarafından yapılan altında valör uygulaması ifadelerinin ardından vatandaşlar valör nedir, ne demektir sorusuna yanıt aramaya başladı. Faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihe denilen uygulama yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Buna göre; valör ne demek? Altında valör uygulaması nedir?

VALÖR NEDİR, NE DEMEKTİR? ALTINDA VALÖR UYGULAMASI!

Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihe denilmektedir. Valör, işlemin yapılış tarihi ile işlemin gerçekleşme, değer kazanma tarihi arasındaki farkı anlatmaktadır. Bankacılık sisteminde bu kelime valör tarihi olarak karşımıza çıkar. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür.

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