Yeni bir başarı hikâyesi yazacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kovid-19 salgını ve sonrasındaki dönem ile ilgili olarak ihracatçılar ile bir araya geldi. Bakan Albayrak, "Geride bıraktığımız süreç, Kovid-19 salgınının Türkiye ekonomisine etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösteriyor" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, salgının, küresel ticareti neredeyse durma noktasına getirdiğini, ekonomik aktivite üzerinde de tarihte benzerine az rastlanılan şiddetli bir olumsuz etkiye neden olduğunu dile getiren Albayrak, Euro Bölgesi'nin 2020'de yüzde 7.5 oranında küçülmesinin beklendiğini söyledi.



DESTEKLERE DEVAM EDECEĞİZ

Tahsisler ve tahsislerin kullanıma dönüş süreçlerinin hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Albayrak, şu ifadeleri kullandı: "Bundan sonraki süreçte de gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Salgının da salgının ekonomimize etkisinin de en zorlu dönemini geride bıraktık. Şimdi normalleşme dönemine hazırlanıyoruz. Normalleşme döneminde, Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni bir başarı hikâyesi yazma imkânını en iyi değerlendireceğiz."







Albayrak, Türkiye'nin Kovid-19 salgınına, politika ve piyasa faizlerinin çok önemli gerileme kaydettiği, reel sektörün ucuz, uzun vadeli, TL'ye dayalı fonlama modeline kavuştuğu, ekonominin her alanında güçlü bir toparlanmayı sağladığı dengelenme döneminde yakalandığını söyledi. Ağustos 2018'den beri ekonomide verilen mücadeleden bahseden Albayrak, bu adımlar olmasaydı bugün çok farklı bir tabloyla karşı karşıya kalınabileceğini anlattı.



GÜVENİLİR ÜLKE TÜRKİYE

Bakan Albayrak, önlerinde, yeni bir dönem bulunduğunu belirterek, "Dengelenme dönemi kazanımları sayesinde ekonomik açıdan Kovid-19 salgını etkilerinin gelişmekte olan ülkelere göre sınırlı kalması, ülkemizin dünyaya uzattığı dayanışma eli ve dünyaya örnek sağlık altyapımız ile her anlamda 'Güvenilir ülke Türkiye' fotoğrafını herkese göstermiş olduk" dedi.

Şimdi bunu üretim ve ihracatta sergilenecek yeni ve büyük bir sıçrama ile "taçlandırmanın" zamanının geldiğini dile getiren Albayrak, "Türkiye'nin ihracata, katma değerli üretime ve istihdama dayalı ekonomik modeli yakaladığı, cari denge sorununu çözdüğü, kaynaklarını bu hedefler doğrultusunda planladığı yeni bir dönemi birlikte kurgulayacağız" diye konuştu.

