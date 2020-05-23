60 bin dekar alan sulanıp 70 milyon gelir sağlanacak

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 60 bin dekar alanın sulanması amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen 70 milyon lira yatırım bedeline sahip TİGEM Ceylanpınar Sulama Projesi'nin açılış törenine katıldı. Pakdemirli şöyle konuştu: "Bu arazilerde hububat verimi dekarda 250 kilodan 500 kiloya çıkacak. Her yıl ilave 25 milyon lira gelir sağlanacak. İkinci ürün ekilişleriyle bu gelir 70 milyon liraya çıkacak. Ülke ekonomisine bu araziler 4 kat fazla katkı yapacak. Ayrıca daha fazla istihdam sağlanacak, enerji tüketimi azalacak. Üretim maliyeti düşecek ve yeraltı su kullanım oranı azalacak." Konuşmasında çiftçiye verilen desteklerden de bahseden Pakdemirli, "Hububatta, 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapacağız. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi ton başına 800 lira olacak" dedi. Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kalktığını belirten Pakdemirli, hayvancılık yapan üreticiye 5.1 milyar liralık destek ödemesi yaptıklarını, haziranda da 131 milyon lira besi ödemesi yapacaklarını kaydetti.