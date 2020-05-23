Hububat fiyatı üreticiyi sevindirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde hububattaki ilk hasadı gerçekleştirdi.

Biçerdöverin direksiyonuna geçerek arpa hasadı yapan Pakdemirli, hububat sezonuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Pakdemirli, yeni sezonun tüm üreticilere hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diledi.

Tarımda alın terinin, toprağa verilen emeğin, atılan tohumun, edilen duanın ve bir yıllık emeğin meyvelerinin toplandığını aktaran Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bayram öncesi ilk hasadımızı yapmış olduk. Bildiğiniz üzere, hububattaki üreticimizi, üretici dostu politikalarla geçen yıl memnun etmiştik, bu yıl da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fiyatlarla hububat üreticimiz son derece memnun. Bu yıl da 1650 liradan buğdayı, 1275 liradan da arpayı Toprak Mahsulleri Ofisi olarak alacağımızı açıkladık. Çiftçimiz, üreticimiz memnun. Burada emek fazla, alın teri fazla, şu anda belki burada 40-50 derece sıcaklıktayız, biraz önce biçerdöverde arkadaşlarla hasat yaptık. Şimdi yavaş yavaş kamyonlara boşaltılıyor depolara, silolara doğru bunlar yola çıkacak. Hasadımızın hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyoruz."

RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Bakan Pakdemirli, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nın biraz hüzünlü yaşandığını belirterek, "Ne yazık ki bu sene sevdiklerimizden biraz uzak kalacağız gibi görünüyor. Biraz uzak kalmak demek ileride sağlıklı kalmak demek. İnşallah nice bayramlara hep birlikte kavuşmak dileğiyle diyorum. Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize bereket, dostluk, kardeşlik, sağlık, sıhhat ve afiyet getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.