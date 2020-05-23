Ziraat’tan çiftçinin birikmiş borcuna 36 ay vade imkânı

Ziraat Bankası, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde kullandıkları elektrik ve su nedeniyle biriken borçlarını uygun koşullarda ödeyebilmelerine imkân sağlayacak yeni bir kredi uygulaması başlattı. Söz konusu kredi ile halen tarımsal üretim yapan ve resmi aboneliği olan çiftçiler, birikmiş tarımsal elektrik ve sulama borçlarını kapatacak.Çiftçiler borçlarını bankaya 36 ay vadeli ödeyebilecek. Böylece, bir yandan üreticilerin birikmiş borçlarını daha makul bir sürede ödemelerine imkân verilecek, bir yandan da tarımsal üretim faaliyetlerinin aksamadan sürdürülmesine katkı sağlanacak.Kredi hakkında bilgi veren Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, şunları anlattı: "Bu krediyle çiftçilerimiz birikmiş tarımsal elektrik ve sulama borçlarını tek seferde kapatacak. Buna ilişkin kredi borçlarını uygun bir faiz oranı ile 36 aylık süre içinde ödeyebilecek. Kredi ödeme dönemleri, üreticilerimizin hasat ve gelir elde etme dönemine uyumlu olarak belirlenecek. Hedefimiz, üreticilerimizin elektrik ve su borçları nedeniyle 'Elektriğim, suyum kesilir mi?' endişesi duymadan üretimlerine devam etmelerine katkı sağlamak."Krediden yararlanabilmek için üreticilerin kendi adına elektrik ve su aboneliğinin bulunması ve tarımsal üretim faaliyetinin devam etmesi gerekiyor. Bu şartları taşıyan üreticiler, aboneliklerinin bulunduğu kurumdan/şirketten borç kapama tutarını gösteren bir yazı ile çalıştıkları Ziraat Bankası şubesine müracaat edebilecekler.