Finans musluklarını açmak için bir hamle daha! Finansman bonolarında stopaj oranı artırıldı

Finansman bonolarında gerçek kişiler için stopaj oranına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resim Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kararla, bazı kazanç ve iratlardan yapılacak stopaj oranlarında değişikliğe gidildi. Son dönemde bankaların kısa vadeli finansman bonolarını gittikçe artan bir şekilde mevduata alternatif bir finansman kaynağı olarak kullanması vergi kaybına neden olurken, bu kaybı gidermek için bireysel yatırımcıların kısa vadeli mevduattan ve finansman bonolarından elde ettiği faize uygulanan stopaj oranı eşitlendi. Kurumsal yatırımcılar için ise finansman bonolarında stopaj oranı yüzde sıfır olarak uygulanmaya devam edecek.



VERGİ KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLDİ



Son dönemde bankaların kısa vadeli finansman bonolarını gittikçe artan bir şekilde mevduata alternatif bir finansman kaynağı olarak kullanması vergi kaybına neden olmuş, bu kaybı gidermek için bireysel yatırımcıların kısa vadeli mevduattan ve finansman bonolarından elde ettiği faize uygulanan stopaj oranı eşitlendi.

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BSMV'DE DÜZENLENDİ



Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı da yayımlandı.

Söz konusu kararla, kambiyo almak isteyenlere, banka, yetkili müessese (döviz büfeleri) ve diğer finansal kuruluşlar tarafından satılan dolar, Euro ve benzeri yabancı paralarla yine bankalarda açılan altın mevduat ya da yatırım hesapları için fiziki olmayan altın satış tutarı üzerinden alınan kambiyo işlem vergisinde değişikliğe gidildi. Buna göre, kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı binde 2'den yüzde 1'e artırıldı.



BSMV ALINMAYAN İŞLEMLER



Aşağıda belirtilen kambiyo işlemlerde ise BSMV sıfır oranında uygulanıyor:

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları.