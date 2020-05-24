Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY'den Ramazan Bayramı'na özel video

'den 'na özel video

Türk Hava Yolları () Basın Müşaviri Yahya Üstün, hava yolu şirketinin 'na özel hazırladığı videoyu sosyal medyadan paylaştı.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 24.5.2020 09:40 ABONE OL
THY'den Ramazan Bayramı'na özel video

Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle filodaki 300'den fazla uçağın ilk kez bayram izninde bulunduğunu belirtti.

Yahya Üstün, "Mavi gökyüzünde kanat açmayı bekliyorlar, 'Nerede o eski bayramlar' dercesine. Çok yakında aynı gökyüzünde yeniden buluşmak üzere. Hayırlı Bayramlar." ifadelerini kullanarak, hazırlanan videoyu paylaştı.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
THY'den Ramazan Bayramı'na özel video
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA